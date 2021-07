Belinda confirma que se contagió de Covid-19

MÉXICO.- Varios artistas se han visto graves debido a la tercera ola de Covid-19 en el país, y tras una entrevista con Agencia Reforma, se dio a conocer que la cantante Belinda se contagió recientemente.

La actriz mexicana se encuentra promocionando su nuevo tema “La niña de la escuela” en colaboración con Lola Índigo y Tinni Stoessel, esto a través de zoom, y fue durante una entrevista que Belinda reveló que ya estaba de salida en esta dura enfermedad.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Yo me tengo que vacunar porque me acaba de dar Covid, entonces todavía no puedo”, expresó la cantante, quien solo confirmó que se esta recuperando poco a poco en su casa de Ciudad de México, fue de los pocos detalles que declaró sobre su contagio.

A pesar de la poca información, Belinda compartió en Twitter hace más de una semana una imagen de ella misma durante su participación en la telenovela “Cómplices al rescate”, cuando su personaje Silvana se encuentra hospitalizada. La artista escribió “Buenos días” con esta imagen, por lo que posiblemente la estuvo pasando muy mal, al igual que Silvana.

Por otro lado, la cuenta de instagram de @chamonic3, afirmó que la intérprete de “Angel” habría estado en el hospital debido al Covid-19.

“Me cuenta mi gente cercana que no fue Covid, que fue algo más delicado por lo que pasó, pero no me especifican qué (…). ‘Belinda se enfermó… No se sabe mucho sobre eso y no quiero entrar en detalles por que pocas personas lo sabemos…Tal vez ese sea el motivo de Christian al no asistir a la fiesta de su papá porque está cuidando a Belinda’, fue lo que escribió el usuario sobre el estado de salud de la cantante.