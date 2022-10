Bárbara de Regil triunfa con su primer protagónico 'Cabo' de Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil desde hace un par de años se ha convertido en una de las ‘influencers ‘ más populares en internet gracias a su contenido motivacional y creativo con el que ha buscado inspirar a sus millones de seguidores.

El pasado 24 de octubre que la actriz por primera vez se estrenó el capítulo de ‘Cabo’ telenovela donde será protagónica y compartira crédito con Matías Novoa quien también aparecerá en el proyecto.

Por medio de sus historia de Instagram, Bárbara de Regil se dejó ver muy emocionada ante el recibimiento que tuvo el público,debido a que llegó a tener una audiencia de alrededor de 3.2 millones de personas.

La actriz invitó a sus fanáticos que no se perdieran la telenovela, donde promete brindar un personaje de mucha ternura y amor, además de que es el primer proyecto donde es el personaje principal.

El capítulo de estreno de Cabo, telenovela protagonizada por Bárbara de Regil, Matías Novoa, Eva Cedeño y Dego Armozurrutia se ubicó ayer como la emisión número 1 del horario estelar” se puede leer en la publicación.

Para celebrar el inicio de su proyecto, Bárbara se encargó de realizar una cena acompañada de su familia, donde toda la temática fue de “Cabo” hasta los mantelillos de la mesa.

Sus fanáticos ya han hecho llegar sus muestras de cariño y buenos deseos en las últimas publicaciones: “te ves y estas preciosa”, “ayer fue raro verte de niña bien”, “tú siempre actúas bien, te amo” son algunos de los que se pueden leer.

Bárbara de Regil “estalla” contra stylist

A través de su cuenta de Instagram Bárbara de Regil por medio de ss historias dio a conocer su molestia, sobre una persona que le habría quedado mal con el vestuario que utilizará el día de la presentación del ‘Cabo’.

"El caso es que me frustré porque no tenía nada que ponerme el día de la presentación, literal yo la busqué a ella desde el 22 de septiembre osea me previne un mes antes de usar lo que me iba a poner y me canceló días antes” comentó Bárbara.