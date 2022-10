Bárbara de Regil “estalla” en Instagram contra stylist

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil es una de las actrices con más influencia en las redes sociales, gracias a su contenido que busca motivar a sus fanáticos a un mejor estilo de vida.

La actriz compartió un poco de lo que fue la presentación de su primera telenovela en Televisa titulada ‘Cabo’ donde será protagonista y compartirá crédito con Matias Nova.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Bárbara de Regil a través de sus historias compartió su molestia sobre una persona que le habría quedado mal con el vestuario que utilizaría en ese día de la presentación.

Debido a que hace aproximadamente un mes, que la artista se había programado con una persona para que hiciera su vestido, sin embargo dos días antes del evento le comentó que tenía un “problema” de salud.

El caso es que me frustré porque no tenía nada que ponerme el día de la presentación, literal yo la busqué a ella desde el 22 de septiembre osea me previne un mes antes de usar lo que me iba a poner y me canceló días antes” comentó Bárbara.