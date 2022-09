Bárbara de Regil sorprende a su esposo y a su hija con emotivo encuentro

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil sin duda es una de las actrices más influyentes en redes sociales, gracias a su contenido motivacional ha podido crear una comunidad de millones de seguidores.

La actriz se encontraba trabajando fuera de la ciudad por un par de semanas lo que la separó temporalmente de su esposo Fernando Schoenwald y su hija Mar de Regil con quien constantemente aparece a su lado.

A través de su cuenta de Instagram Bárbara de Regil compartió un video en el que reveló que llegaría a su casa de manera sorpresa para ver la reacción de su esposo y su hija quien tenían tiempo sin verla.

Aunque la actriz intentó entrar a escondidas al final Mar de Regil estaba a punto de salir en otro automóvil cuando se percató que estaba la actriz e inmediatamente corrió a saludarla y se podía escuchar el “llanto” de la joven.

Happy Aniversary” se puede escuchar que dice la actriz de fondo.

De un inicio Bárbara quería hacer parecer que a su esposo le había llegado un paquete, pero Fernando pidió que pasaran fue entonces que la actriz tuvo que irse por la azotea para sorprenderlo.

Hay que recordar que este 3 de septiembre la pareja se encuentra celebrando 8 años de haberse conocido, durante una escena que preparó el conductor Marco Antonio Regil para presentarlos.

Bárbara de Regil dejá en claro que no usa “trucos” para sus fotografías

La actriz en más de una ocasión ha protagonizado polemicas en el espectáculo en donde se ha caracterizado por tener una de las figuras más envidiadas del medio del espectáculo, sin embargo ha llegado a ser criticada por los usuarios debido a que consideran que su abdomen está “operado”

"Aquí no hay edición, aquí no hay trucos, aquí hay disciplina, esfuerzo y amor propio, acuérdate que todos los seres humanos del mundo te pueden amar con todo su corazón, pero si no te amas a ti misma primero nunca nada va ser suficiente” se puede leer en la publicación.