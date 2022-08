Bárbara de Regil sufre picadura de animal en el mar

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil ha sabido destacar en el medio artístico gracias a su talento y belleza, aunque en los últimos años ha robado la atención de millones de sus seguidores gracias a su contenido motivacional.

La actriz suele ser muy activa en sus redes sociales, donde constantemente se encuentra grabando su día a día y hasta los proyectos que suele tener en puerta, sobre todo los de televisión.

Hace unas hora spor medio de su cuenta de Instagram, Bárbara publicó un video en el que reveló que al parecer un grupo de medusas se le habrían acercado y posiblemente le hayan “quemado” la piel.

La actriz reveló que durante una sesión fotográficas en el mar, le habrían picado un grupo al parecer de medusas, pero le ocasionaron un ardor muy fuerte en su piernas por lo que se tuvo que salir inmediatamente.

No se ve lo juro pero me arden las piernas horrible, como si me quemaran” escribió en la publicación.