Bárbara de Regil dejá en claro que no usa "trucos" para sus fotografías

CIUDAD DE MÉXICO.-Bárbara de Regil es una de las ‘infuencer’ con mayor popularidad en redes sociales, gracias al contenido motivacional y creativo que ha hecho especialmente para sus seguidores.

Además la actriz ha sido en más de una ocasión protagonista de polémica debido a que tiene una de las figuras más envidiadas del medio del espectáculo, ha recibido fuertes críticas al respecto.

En redes sociales Bárbara de Regil ha llegado a recibir comentarios sobre su cuerpo en el que muchos aseguran que pudiera tener alguna cirugía, por lo que la actriz decidió romper el silencio.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la artista publicó un video en el que aparece grabando su figura mientras utiliza traje de baño y aprovechó para dejar en claro que no tenía ningún tipo de edición en sus fotografías.

Aquí no hay edición, aquí no hay trucos, aquí hay disciplina, esfuerzo y amor propio, acuérdate que todos los seres humanos del mundo te pueden amar con todo su corazón, pero si no te amas a ti misma primero nunca nada va ser suficiente” se puede leer en la publicación