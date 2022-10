¿Bárbara de Regil se "queja" de lo que dan de comer en su trabaja?

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil es una de las actrices con mayo influencia en redes sociales, donde se ha dedicado a compartir mensajes motivacionales para sus fanáticos.

Lo que la ha caracterizado a la actriz es que suele tener una de las figuras más envidiadas del espectáculo, gracias a las rutinas de ejercicios que suele realizar desde su casa para mantenerse en forma.

Fue por medio de sus historias de Instagram que dio que se encontraba trabajando para su nuevo proyecto, pero le habían dado de comer una hamburguesa con papas por lo que prefirió cambiarlo por una ensalada.

En las imágenes se puede ver que Bárbara compartió primero la hamburguesa y después una cena más “saludable”, muchos usuarios insinuaron que posiblemente no le habría gustado su comida.

De cenar me dieron aqui en la producción una hamburguesa, no me la comí y me pedí una ensalada con aguacate, camarón” comentó la actriz.