Barbara de Regil se hará cambio de look para nuevo personaje

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, debido a que en los últimos años se ha convertido en una de las actrices con mayor popularidad.

Hay que recordar que hace unos meses estuvo radicando en Los Cabos para las grabaciones de la telenovela ‘Cabo’ la cual se ha convertido en un éxito y ha sido bien recibida por parte del público.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, Bárbara reveló que tenía un nuevo proyecto en puerta y apareció desde el interior de un camerino, pero confesó que tenía que hacer algo muy especial para un nuevo personaje.

La actriz reveló ante la cámara que en esta ocasión necesitaría hacer un corte de cabello para su nuevo proyecto, aunque no dio detalles de si se lo pintaría, hay que recordar que hasta el momento lo mantiene natural.

Estoy en crisis me van hacer cambio de look total para el nuevo personaje” se puede leer en la publicación.

Bárbara de Regil además en la grabación apareció con la cabellera un poco más corta, sin embargo aun no revela el cambio, pero dio a conocer las reacciones que tuvieron su esposa e hija al verla.

La actriz en unas horas más dará a conocer lo que terminó por hacerse en su cabellera, aunque desde un inicio insinuó que podía tratarse de solamente un corte de cabello.





Mar de Regil habla de los señalamientos que recibe en redes sociales

A través del portal de TVNotas se dio a conocer que Mar de Regil habló sobre las críticas o señalamientos que llegan a recibir tanto como ella y su madre, sobre todo porque ambas son muy activas en dicha red social.

"Pues es que es difícil que obviamente te tiren hate, tengo 18 años claro que me es difícil y trato y siempre es de que no contestes, no contestes, pero luego digo hay cosas que son inevitables, que digo, porque dices eso de mí, pero trato de manejarlo lo mejor posible”, comentó Mar.