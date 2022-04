Bárbara de Regil revela que quiere ganar un Óscar como Eugenio Derbez

MÉXICO.- Luego del éxito de CODA, película donde participó Eugenio Derbez, y que se llevó el galardón a mejor cinta en la pasada entrega de los Óscar, muchos famosos le han expresado sus felicitaciones al comediante mexicano. Una de ellos fue Bárbara de Regil, quien también aprovechó para asegurar que seguirá buscando recibir este premio, como ha dicho en el pasado.

La actriz de Rosario Tijeras comentó que se sintió muy emocionada de ver a su colega en la ceremonia de premiación y reveló que le hubiera gustado ver también a Eiza González. Cuando la cuestionaron sobre si le gustaría llegar a triunfar en Hollywood como ellos, respondió que sí, pues es uno de sus sueños.

“Sí, claro, yo soy feliz en México, por supuesto, pero todos en nuestro trabajo aspiramos a algo más, queremos como algo más, entonces si se llegara a dar, yo feliz de la vida”, declaró. Después volvió a afirmar que una de sus metas es recibir una nominación o un premio de la Academia.

“Aunque la gente se burle, la gente se burla luego de los sueños de los demás, pero por supuesto que sí (le gustaría ganar). Y si no lo llegó a hacer, si no llego a estar nominada a un Óscar no pasa nada, pero siempre hay que ponernos una meta, entonces claro, yo lo veo a él y me veo a mí también, algún día”, contó la actriz.