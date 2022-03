¡El maestro de la cachetada! Eduardo Yañez opina sobre agresión de Will Smith contra Chris Rock

Ciudad de México.- El actor Eduardo Yáñez reaccionó al incidente ocurrido en los premios Oscar, donde el actor Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock después de haber hecho una broma sobre su esposa.

El actor mexicano había sido polémica anteriormente por una cachetada que le dio a un periodista en una alfombra roja, por lo que el artista mencionó que no le interesa que se le relacione con esta clase de incidentes.

Yo pasé por eso hace más de 3 años y ya estoy harto de que me pregunten sobre lo mismo, y ahora se suscitó esto anoche en los Oscares, muy desafortunado para todas las personas que están envueltas en esto y pues ya… ¿qué más puedo decir?”

Dijo en primera instancia a la entrevista del programa Despierta América.

La opinión de Yáñez

De igual forma, el actor recordó que tras su incidente con la prensa tuvo que reconocer su error públicamente. “Él sabrá por qué se descontroló, yo sé por qué me descontrolé yo, y en su momento me tocó pedir también disculpas, no pedir, sino ofrecer una disculpa”.

Pese a esta situación, Yáñez recalcó que muchas ocasiones los artistas deben soportar todo tipo de burlas y no es nada agradable hacerlo. “Más bien lo dijo Will Smith, a veces están acostumbrados a que se diga de todo de nosotros, y nosotros tengamos que sonreír y seguir de largo, y hay veces que no logras detenerte”.

Sobre los memes que surgieron en las redes y recordaron su acción, Eduardo comentó: “La verdad es que no le he querido dar importancia a esto porque es algo de lo que yo vengo huyendo desde hace más de 3 años y medio, o sea, voy a una entrevista y quien me vuelve a preguntar sobre lo mismo ya me da en la torre porque ya es un episodio que pasó en mi vida y ya quedó atrás”.

Finalmente, Lalo bromeó con el comentario de que Eugenio Derbez estuvo presente tanto en la cachetada que él le dio a un reportero, como ahora en la que Will Smith le dio a Chris Rock.

“Además siempre nos mira antes de que venga el momento, parece que nos está echando el guru guru, pero no, que bueno que lo mencionas y felicidades a él y a todo el equipo de trabajo por este Oscar de la película CODA, eso es lo que hay que resaltar, los momentos positivos, tanto del señor Smith, que también ganó un Oscar como Mejor Actor”, remató.