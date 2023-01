Bárbara de Regil revela la escena más difícil que ha hecho durante su trayectoria artística

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil ha logrado posicionarse como una de las actrices más importantes de la televisión mexicana, además ha tenido una gran influencia entre sus seguidores.

La artista mexicana es una de las más activas en redes sociales, donde constantemente suele compartir su vida diaria, para que sus fanáticos puedan estar más pendiente de ella.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Bárbara de Regil decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas para que sus seguidores pudieran cuestionarle lo que ellos quisieran.

Uno de ellos le cuestionó sobre cuál había sido la escena más difícil para actuar durante la grabación de ‘Rosario Tijeras’, a lo que la actriz decidió ser sincera y hasta compartir imágenes en sus historias.

100% la violación” se puede leer en la publicación.

Otro de sus fanáticos aprovechó para preguntarle como se encontraba a lo que Bárbara reveló que estaba muy agradecida por todo lo que tiene y tener la oportunidad de hacer lo que le gusta.

Sin embargo en los últimos meses debido a que ha tomado un proyecto tras otro, le ha impedido poder estar más tiempo en su casa a lado de su familia, por lo que quisiera irse de vacaciones.

¿Es verdad que Bárbara de Regil salió “mal” de la telenovela Cabo?

Uno de sus fanáticos también le preguntó si eran ciertos los rumores de que la producción de ‘Cabo’ se habían enfadado de ella, a lo que la actriz respondió con toda sinceridad.

"Pues no se. Los chismes siempre están, pero depende quien contó la historia, yo no soy moneda de oro y siempre soy yo misma, no me gusta quedar bien con nadie que no e cobre y también es importante resaltar que no todos compaginamos, no todos hacen ejercicio, no todos toman tan enserio la actuación” comentó.