Barbara de Regil muestra sus estrías de cerca

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil en los últimos años ha logrado posicionarse como una de las ‘influencers’ más famosas del país, gracias a su contenido motivacional que se ha enfocado en brindar a sus seguidores a que mejoren su estilo de vida.

La reconocida actriz se ha caracterizado por tener uno de los cuerpos más envidiados del espectáculo, todo esto gracias a sus buenos hábitos alimenticios y rutinas diarias de ejercicio.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Bárbara de Regil publicó una fotografía en la que mostró directamente su abdomen marcado, pero también las estrías que ha tenido con el tiempo.

La actriz reveló que en el pasado le daba vergüenza que se le notara esta parte del cuerpo, y a pesar de algunas cremas y procedimientos a los que se sometió para quitarlas al final no se fueron.

Saben antes me daba una pena que se me vieran ,hice todos los tratamientos y compre todas las cremas para quitarlas … Nunca se fueron , llegaron para quedarse … así q las tapaba con todoooo maquillaje , blusas altas … me daba mucha pena que se vieran . Además cuando se veían me criticaban - q asco tus estrías , deberías taparlas , que feo se ve ETC” se puede leer en la publicación.