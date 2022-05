Así luce Bárbara de Regil vestida de los años 70's

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil en los últimos años se ha posicionado como una de las ‘influencers’ más populares en redes sociales, porque se ha dedicado de motivar a sus seguidores con su contenido, para invitarlos a que tengan un mejor estilo de vida.

La también actriz se ha caracterizado por tener una de las figuras más envidiadas del medio artístico, gracias a sus estrictas rutinas de ejercicios y buenos hábitos alimenticios, pero en varias ocasiones ha sido tema de escándalos.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram sorprendió a sus fanáticos con unas fotografías donde se le pudo ver un ‘look’ al estilo de los 70’s que consistía en un pantalón con estampado azul de rayas y un top del mismo color.

La artista reveló en sus redes sociales que su hermana Mika debido a su cumpleaños preparó una fiesta en el que los invitados tenían que asistir vestidos de esta forma para estar todos.

Pero lo que sorprendió a sus seguidores fue que Bárbara de Regil apareció con la cabellera totalmente güera, aunque muchos llegaron ha pensar que se habría colorado el cabello, la realidad es que trataba de una peluca.

Seguramente sus seguidores reaccionaron a su vestuario que le permitió mostrar su abdomen marcado, que aunque han llegado a decir que supuestamente es “operado”, ha sido la misma actriz que han negado rotundamente.

“Critican” la forma de vestir de Bárbara de Regil

La artista reveló que para buscar el disfraz del cumpleaños de su hermana tuvo que irse de compras a una tienda, pero que ahí se encontró con una de sus seguidoras que señaló que se vestía como “hombre”.

“Vine a comprar ropa pero me vine equis en fachas, me encontré a una de ustedes y no sabía que te vestías como niño, chica ¿cómo?” comentó la actriz.