Bárbara de Regil le "reclama" a su esposo por no darle 'like' a su fotografía

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil actualmente es una de las ‘influencers’ más reconocidas del país, su carisma y todas las pláticas motivadoras que le brinda a sus seguidores le han permitido crear una comunidad dentro de las redes sociales.

Pero también se ha caracterizado por compartir parte de su vida personal, entre ellas la relación que mantiene con su esposo Fernando Schoenwald, con quien constantemente pasa casi todo el tiempo a su lado.

Hace unas horas por medio de sus redes sociales, la actriz publicó un video en el que le hace una petición muy especial a su pareja, quien se encontraba muy cerca de ella aparentemente utilizando su celular.

En la grabación Bárbara le “reclama” porque había subido una fotografía y él no había reaccionado ni comentado absolutamente nada, por lo que le pide que lo hago, escena que robó atención de sus fanáticos.

Oye gordo, subí una foto contigo y no me has dado ni “like” ni nada aviéntame algo” se puede escuchar a Bárbara.

En la imagen se puede ver como la “influencer” aparece en brazos de su esposo, mientras disfrutan de un paseo en los Universal Studios, donde ya en otra ocasión compartieron algunas grabaciones de ese viaje.

Por su parte Fernando si respondió ante la petición tan especial de su esposa y le respondió emotivo mensaje, donde le hizo saber que la admiraba y se sentía muy orgulloso de todo lo que hace.

¿Cuándo serán papás?

Hace unos días Bárbara de Regil como es de costumbre realizó una dinámica de preguntas y respuestas, con el objetivo de que sus fanáticos resuelvan todas sus dudas y puedan conocerla un poco mejor.

Sin embargo uno de sus seguidores le cuestionó que si no quería ser mamá para no perder su abdomen marcado, a lo que ella respondió que en absoluto no tiene nada que ver con eso, que es algo que han intentado pero no se ha dado.