Bárbara de Regil dio a conocer “quiere” a otro hombre y que no es su esposo

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil se ha vuelto una de las ‘influencers’ con mayo popularidad en redes sociales, gracias al contenido motivacional que ofrece día con día.

La actriz desde un inicio en las plataformas digitales ha hecho público su matrimonio con Fernando Schoenwald, con quien tiene más de 8 años juntos desde su noviazgo.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram que la actriz realizó una dinámica en la que le pidió a sus seguidores que hicieran las preguntas sobre lo que quisieran saber de su vida personal.

Uno de los usuarios se atrevió a cuestionarle que diera a conocer el nombre de otra persona que quisiera, pero que no fuera su esposo por lo que Bárbara decidió ser honesta y respondió.

Su hermano” escribió en la publicación.

Bárbara admitió que otros de los hombres por lo que siente mucho cariño se trataba de su cuñado en más de una ocasión la artista ha dejado ver la buena relación que mantiene con sus seres queridos.

Otro de sus fanáticos le preguntó en quien se inspiraba para siempre cumplir sus sueños y llegar a sus objetivos a lo que Bárbara respondió que siempre en si misma.

Bárbara de Regil dejó en claro que no usa “trucos” para sus fotografías]

A través de sus redes sociales la actriz dio a conocer un video en el que aparece grabando su espectacular figura mientras utilizaba traje de baño y dejó en claro que no utiliza trucos para sus fotografías.

"Aquí no hay edición, aquí no hay trucos, aquí hay disciplina, esfuerzo y amor propio, acuérdate que todos los seres humanos del mundo te pueden amar con todo su corazón, pero si no te amas a ti misma primero nunca nada va ser suficiente” se puede leer en la publicación