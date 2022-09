Bárbara de Regil se "molesta" con su esposo y lo publica en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil es una de las ‘influencers’ más populares en los últimos años, gracias al contenido motivacional que se ha dedicado a hacer para sus seguidores.

La actriz se ha caracterizado por ser muy cercana a su familia, con quienes constantemente se ha dejado ver activa en redes sociales, donde suele compartir su día a día.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Bárbara de Regil compartió su “molestia” con su pareja, debido a que la habría despertado con el ruido que hacía mientras hacia ejercicio

En la imagen la actriz confesó que ella diariamente suele hacer ejercicio a horas muy tempranas del día es por eso que se detuvo en “enojarse” con su esposa que generalmente respeta su sueño, cuando ella no lo hace.



Me desperté decidida a reclamar (oye hoy no trabajé y quería descansar) pese que son las 12 del día y no tendría la razón, por eso y porque yo siempre los despierto, pero soy dori y siempre se me olvida” escribió en la aplicación.