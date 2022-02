Bárbara de Regil confiesa que sufrió depresión por polémica sobre su proteína

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil se convirtió en una de las figuras públicas más polémicas del mundo del espectáculo, ya que ha sido el blanco de varias críticas, ya sea por parte de los usuarios de redes sociales o en medios de comunicación.

Y aunque siempre intentó demostrar lo mejor de sí y dejar en claro que los comentarios no la afectan, la actriz decidió contar el difícil momento emocional que atravesó.

Cabe recordar que el año pasado la protagonista de "Rosario Tijeras" protagonizó una fuerte discusión sobre los ingredientes que formaban su famosa proteína Loving It, donde el nutriólogo Aries Terrón mandó una muestra para realizar un análisis de laboratorio acreditado por la Comisión Federal de la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Ante esto, el también youtuber lanzó fuertes críticas en contra de Bárbara de Regil y su producto bajo el argumento de que estaba haciendo fraude e incluso explicó que los productos de la marca BR5 podrían dañar el organismo.

Los resultados mostraron que el producto contiene 180 miligramos de hierro, lo que es una dosis que supera el 1000% de la ingesta diaria recomendada, lo que puede provocar todo tipo de problemas de salud.

Aunque parece que la polémica quedó en el pasado donde el hostigamiento, las amenazas y los comentarios negativos estuvieron presentes, ahora de Regil partició en el programa Chismorreo y rompió el silencio sobre lo terrible que le paso durante ese conflicto, pues aseguró que una tristeza la hundió al punto de sentirse totalmente sola.

El año pasado, hablando de los haters, sufrí depresión. Estaba grabando, iba a grabar para Telemundo, llegaba y lloraba, era horrible. Estaba en depresión por todos los ataques, era demasiado”, dijo la influencer fitness.

Asimismo, la actriz detalló que en ese tiempo recibió muy poco apoyo por parte de sus seguidores y de sus seres cercanos, lo que agravó su salud mental y provocó que su depresión aumentara al creer que no podía contar con aquellas personas que parecen ser sus amistades.

“Muy pocas personas me apoyaron, muy pocas. Podría decir que las únicas que me apoyaron fue mi familia, porque ninguna amiga actriz... nadie me habló para decirme: ‘¿Cómo te sientes?’”, reveló en el programa.

Poco después explicó que pudo seguir adelante al entender su propósito y que lo que ella quería hacer era estar enfocada en la gente que la quiere y la apoya: "Lo que tienes que hacer es no bloquear, no contestar, no leer, porque en el momento que lees estás dejando que la persona entre en tu cerebro”, dijo.

Respecto a las declaraciones de Terrón sobre la proteína "Loving It", Bárbara de Regil sostuvo que todo lo que dijo el nutriólogo era falso y que el youtuber solamente quería darse a conocer a través de su imagen y su marca.

"Quiere escalar y lo logró, al final seguí sin contestar hasta que hice un video porque era demasiado, me amenazaron que porque yo amenacé, ¿cómo voy a amenazar a alguien? Después salió a la luz que quien realmente le cayó fue la autoridad. El caso es que la gente me difamó”, explicó la actriz.