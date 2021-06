Bárbara de Regil: Esto dijo el youtuber Aries Torreón sobre su proteína "Loving It"

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil de nuevo está en polémica, sólo que ahora podría meterse en problemas legales por fraude y hostigamiento.

Por medio de las redes sociales, un joven nutriólogo acusó a la protagonista de “Rosario Tijeras” de acosarlo a él y a su familia, y luego de que éste criticara la nueva proteína “Loving It”, marca a cargo de la famosa.

Aries Torreón, quien tiene un canal de YouTube donde da consejos sobre salud y nutrición, expuso que los productos de la marca BR5 (de Bárbara de Regil) pueden dañar al organismo.

En un video de junio del año pasado, el youtuber mandó a analizar la proteína a un laboratorio químico acreditado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Los resultados mostraron que el producto contiene 180 miligramos de hierro, lo que es una dosis que supera el 1000% de la ingesta diaria recomendada, lo que puede provocar todo tipo de problemas de salud.

En aquel entonces, Bárbara respondió a la polémica, afirmando que ella sólo era la imagen del producto.

Aunque se creía que todo quedó en el pasado, tal parece que no fue así, pues Aries advirtió que ahora es víctima de acoso por evidenciar las deficiencias en los productos.

Me perturba ver hasta dónde llega el tráfico de influencias en nuestro país, en el que es común el dicho ‘el que no tranza no avanza’. Y donde las personas que pertenecen a cierto estrato social se sienten con el derecho de amedrentar a las personas que hemos ‘picado piedra'”, expresó el joven.