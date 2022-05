Bárbara de Regil confesó que Salma Hayek le pidió "ayuda" con el ejercicio

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil es una de las ‘influencers’ más famosas en los últimos años, gracias al contenido que le ha brindado a sus seguidores para motivarlos a mejorar su estilo de vida.

La actriz se encuentra en una de las mejores etapas de su vida profesional y es que hace apenas unos días reveló que volvería a la pantalla grande con la película ‘Quiero tu vida’ que estará producida por Salma Hayek.



Durante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ Bárbara confesó que la reconocida actriz le habría pedido si podría ser su entrenadora para sus rutinas de ejercicio diarias algo que impresionó a sus fanáticos.

No sólo tuve la oportunidad de conocerla, sino que me dijo que le pusiera una rutina, y yo: 'Obvio, invitame y yo estoy ahí cuando quieras llévame a tu casa en Los Ángeles", declaró con gran alegría frente a las cámaras del programa 'Ventaneando'.

Además la artista agregó que ella estaría muy feliz de tener la oportunidad de entrenarla en su propia casa, Londres o Paris, incluso confirmó que hasta compraría su boleto para que esto sucediera.

Bárbara de Regil estará en escena a lado de Natalia Téllez, Curia Vegz, Erick Elías y Jesús Zabala, reveló que la historia hablara de futbol, de un joven que tuvo un giro inesperado en su vida.

Sobre las recientes fotografías que dio a conocer sus estrías reveló que intenta mandar un mensaje de motivación y positivo aquellas personas que tienen inseguridades sobre ellas mismas.

Bárbara de Regil apareció “molesta” ante comentarios obscenos

A través de sus redes sociales que la artista reveló que había decidido irse caminando al gimnasio, pero en el transcurso un conductor llegó a decirle obscenidades.

Me da mucho coraje sentirme fragil, como vista, pero en ese sentido yo se que de pronto me ven porque dicen ahi va Bárbara me caga o la amo, pero por otro lado” comentó la artista.