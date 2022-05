Bárbara de Regil "estalló" en redes sociales ante "piropos" obsenos

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil en los últimos años se ha posicionado como una de las ‘influencers’ más famosas de las redes sociales, donde se ha dedicado a crear contenido para motivar a sus seguidores que mejoren su estilo de vida.

La actriz mantiene una de las figuras más envidiadas del espectáculo, gracias a sus rutinas de ejercicio y buenos hábitos alimenticio ha logrado un cuerpo totalmente marcado, aunque en ocasiones ha sido señalada y criticada por todo eso.

Fue por medio de sus historias de Instagram, que la artista reveló que había decidido irse caminando al gimnasio y en el transcurso un conductor le llegó a gritar obsenidades, algo que la molestó bastante.

Es por eso que Bárbara dejó ver su coraje ante las cámaras y pidió más respeto y educación, además agregó que en otra ocasión que otros hombres se encargaron de viborearla, y a pesar del riesgo los enfrentó por hacer ese tipo de cosas.

Me da mucho coraje sentirme fragil, como vista, pero en ese sentido yo se que de pronto me ven porque dicen ahi va Bárbara me caga o la amo, pero por otro lado” comentó la artista.