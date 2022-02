Bárbara Mori usa sus redes para reflexionar sobre la salud mental: habla de cómo se sintió en 'Rubí'

MÉXICO.- Aunque Bárbara Mori presume de una extensa trayectoria como actriz, no cabe duda de que sus fans siempre la recordarán como Rubí por su papel en la exitosa telenovela del mismo nombre que hasta la fecha sigue retransmitiéndose en la televisión mexicana. Sin embargo, aunque el melodrama la catapultó a la fama en el medio, la actriz habló de los retos de interpretar el demandante rol.

En la historia que narra la telenovela, Bárbara Mori interpreta a Rubí, una joven ambiciosa e insensible que está dispuesta a hacer todo por obtener la vida de lujos que cree merecer. A lo largo del drama, la protagonista hace uso de su belleza y sus habilidades para manipular a los demás para casarse con un hombre rico, dejando un rastro de seres queridos a los que hirió.

Si bien la reflexión general de la telenovela gira en torno a que el dinero y la belleza no lo son todo, tal parece que Mori iba aprendiendo esto a la par que su personaje, pues aunque estaba en el mejor punto de su carrera hasta entonces y estaba ganando más dinero que en cualquier otro trabajo, admite que se sentía muy sola. La actriz contó que durante la filmación, entraba a su camerino y muchas veces lloraba a causa de un vacío en su interior.

“Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa, y me pagaban muy bien [...] Yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar, me sentía sola, vacía, triste”, narró Mori.