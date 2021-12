Bárbara Mori revela los motivos por los que no quiere volver a ser madre

Ciudad de México.- La actriz Bárbara Mori se encuentra promocionando la cinta “Tú eres mi problema”, proyecto en el que la actriz se ve totalmente reflejada, pues aborda los problemas que enfrenta una madre soltera.

Durante la entrevista en el programa Hoy, la artista reveló la etapa complicada que vivió cuando su único hijo, Sergio Mayer Mori, fruto de su relación con Sergio Mayer, atravesó la adolescencia.

“Me impresionó cuantas ideas se parecían a la historia, me identifiqué muchísimo con las veces que le gritaba a mi hijo, que estaba en una edad súper difícil, obviamente tiene 23 años ahorita, pero cuando tenía 14 o 15, era un rebelde sin causa, y fue muy difícil”, contó.

De igual forma, Mori resaltó que este momento se hizo más duro porque tuvo que afrontarlo sin ningún tipo de ayuda, a pesar de que Mayer asevera ser un padre presente en la vida del joven.

“Creo que es un fragmento de todas nosotras, de algún momento, unas más histéricas que otras, pero todas las mamás que hemos tenido que sacar adelante a nuestros hijos solas, pues ha sido difícil, pero también uno aprende en el camino”, detalló.

Finalmente, Mori manifestó que todo este tipo de situaciones la hizo reflexionar sobre el tema de la maternidad y por eso decidió no volver a ser madre.

Una mujer consciente de todos los errores que cometí con mi hijo, y que si hoy fuera mamá, ¿cómo haría las cosas distintas?, que no tengo pensado ser mamá para nada, en lo absoluto, no me interesa, pero sí cuando uno hace el trabajo interno vas a aprendiendo cuáles fueron los errores y tratas de quizás no corregirlos, pero sí de aprender de ellos para no volverlos a cometer”