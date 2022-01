Bad Bunny aparece comiendo cereal y se vuelve viral

PUERTO RICO.- Bad Bunny inició este 2022 uniéndose a TikTok. Cada vez son más las estrellas que crean su cuenta en esta plataforma de videos cortos para ofrecerle a sus fans un poco de sus facetas más cómicas y creativas. Con su llegada a esta red social, Bad Bunny rompió varios récords, como tener más de 10 millones de seguidores en tan solo unos días.

De igual forma, los videos que el cantante ha subido, aunque pocos, ya acumulan hasta los 80 millones de reproducciones. En este sentido, parece que a Bad Bunny le basta con muy poco para volverse viral en redes sociales. En este caso, el cantante de música urbana de nuevo se volvió tendencia en la plataforma luego de publicar su cuarto TikTok.

amo q bad bunny con este simple tiktok acaba con todos los tiktokers existentes pic.twitter.com/KMua8d3ukF — sofia (@mauyrickyx) January 13, 2022

Se trata de un video en el que aparece comiendo cereal y nada más. El clip de apenas unos segundos alcanzó las 35 millones de reproducciones en solo unas horas y hasta el momento tiene casi siete millones de likes. Entre los comentarios, los usuarios dejaron ver que del video les llamó la atención el peinado del reguetonero, su seriedad al comer cereal y hasta la marca del producto.

Sus fans piden más

De igual forma, queda claro que los seguidores del cantante quieren ver más contenido suyo en la plataforma como dejaron ver comentarios como “Sube otro TikTok”, “Ya estaba esperando otro video tuyo”, “Para cuándo el siguiente TikTok” y “el nuevo rey de TikTok.

Tampoco faltaron los halagos hacia el puertorriqueño que a menudo es elogiado por su aspecto y sus looks. “Bendito cereal que te estás comiendo”, “hasta comiendo cereal te ves precioso” y “que me bese el que come cereal” son algunos de los piropos de sus seguidores.

"Todo el mundo despues de subir mi primer tiktok".



— Bad Bunny via TikTok pic.twitter.com/yE3FIE6sRr — Bad Bunny Info (@badbunnyinfope) January 5, 2022

Sobre las exigencias de sus fans por más contenido, Bad Bunny se burló por medio de su segundo clip en la plataforma en el que aparece multiplicado muchas veces mientras repite “haz otro TikTok”. En la descripción del video se lee: “Todo el mundo después de subir mi primer TikTok”. Hasta el momento son cuatro los videos que el cantante ha subido a su cuenta y cada vez son más sus seguidores.