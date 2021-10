BTS: fans preparan regalo para Jimin en la Ciudad de México

MÉXICO.- Cada vez que uno de los integrantes de BTS cumple años, sus fans los sorprenden con regalos desde diferentes partes del mundo. El próximo 13 de octubre, Jimin celebrará sus 27 años y las armys de México ya le prepararon un detalle especial para felicitarlo.

A pesar de que los integrantes de la banda surcoreana tienen reglas estrictas de no aceptar regalos de sus seguidores, las armys han recaudado fondos para crear diferentes proyectos y que los detalles puedan, al menos, ser vistos por sus cantantes favoritos. Algunas de las sorpresas que han preparado para ellos son exhibir anuncios publicitarios, decorar un avión con imágenes de los idols e iluminar edificios enteros en honor a Bangtan.

Para la celebración de Jimin, prepararon un anuncio de cumpleaños que se encuentra en la avenida paseo de la Reforma 202 en la zona de vallas publicitarias. Para llegar se puede tomar el metrobús línea 7 y bajar en la estación Hamburgo, como se menciona en El Heraldo de México.

El anuncio estará disponible desde hoy y hasta el 18 de octubre y este domingo 10 habrá una reunión especial de armys para tomarse fotos con el cartel. Las fans también enviaron un regalo hasta Corea del Sur: se trata de un anuncio en la vía pública con fotos de Jimin.

Regresan sus conciertos

Por otra parte, el famoso grupo surcoreano cautivó las redes sociales al anunciar que darán su primer concierto presencial, el cual tendrá por nombre Permission to dance on stage. Además, la sensación del K-Pop anunció que darían una serie de conciertos en vivo en Los Ángeles durante noviembre y diciembre.

El evento se llevará a cabo a partir del 27 de noviembre al 2 de diciembre del presente año. Este sería el primer concierto de BTS en vivo después de dos años que tuvieron que suspender la gira de World Tour Love Yourself: Speak yourself- The Final, el cual se celebró en Seúl y tuvo que posponerse debido a la pandemia por Covid-19.