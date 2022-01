Avril Lavigne anuncia el lanzamiento de "Love Sux", su séptimo álbum

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 2022 algunos artistas lograron sorprender a sus millones de fanáticos al lanzar nuevo temas musicales o al anunciar que sus conciertos presenciales volverán a la agenda.

Ahora fue el turno de Avril Lavigne, quien promocionó con alegría su nuevo disco, Love Sux, que sería su séptimo álbum de estudio.

La cantante confirmó que su próximo material musical se estrenará el próximo 25 de febrero y será la secuela de Head Above Water, el cual se publicó el 15 de febrero de 2019.

Por su parte, Love Sux estará conformado por 12 canciones que fueron creadas por la intérprete canadiense en conjunto con el ahora prometido de Megan Fox, Machine Gun Kelly, además de Blackbear y Mark Hopus, líder de la banda de rock Blink-182.

Mediante sus redes sociales, Lavigne anunció que este viernes 14 de enero lanzará un nuevo sencillo titulado "Love it when you hate me" en colaboración con Blackbear, y para aprovechar la noticia, la compositora mencionó que esta canción formará parte de su nuevo álbum de estudio.

Entre las nuevas producciones de la reconocida Princesa del Pop-Punk destacan distintos temas que muchos fanáticos ya esperan con emoción como: "Cannonball", "Bois Lie", "Bite me", "Love Sux", "Kiss me like the world is ending", "Avalanche", "Déja Vu", "F.U", "All I Wanted", "Dare to love me" y "Break of a heartache".

La noticia causó revuelo entre los usuarios de redes sociales, pues algunos expresaron: "Estoy emocionado", "No puedo esperar", "Así es, mi amiga!!! Muy, muy alegre por ti", "El mejor álbum de Avril hasta ahorita! Te amo", "Vamos a mostrar un poco de cultura", "Me encantan".