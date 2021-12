Avril Lavigne planea lanzar película inspirada en su canción "Sk8r Boi"

CANADÁ.- Desde el lanzamiento del corto de 14 minutos titulada "All Too Well (The Short Film) de Taylor Swift, algunos artistas han expresado su deseo de continuar con estas producciones cinematográficas basadas en la letra de la canción.

Tal es el caso de Avril Lavigne, quien dio a conocer que quisiera hacer lo mismo para uno de sus más grandes éxitos musicales.

Se trata de su tema "Sk8r Boi", la cual estaría celebrando su 20 aniversario de ser lanzado y convertirse en un hit internacional para varios adolescentes que admiran a la artista considerada como "la princesa del pop-punk".

A pesar de que Lavigne decidió retirarse de los reflectores por un tiempo, varios de sus fanáticos aseguran que su carrera habla por sí sola, y es que la compositora canadiense logró llamar la atención de sus seguidores al decidir hacer un largometraje que narre la historia de "Sk8r Boi" con el fin de celebrar las dos décadas desde su estreno.

Dicha noticia lo anunció ella misma durante su participación en el podcast de iHeart Radio cuando los presentadores del programa la cuestionaron sobre este sencillo en particular, a lo que Avril Lavigne respondió que algunas personas le han pedido que toque la canción en algún programa o a través de sus redes sociales, pero ella quiso hacer algo más llamativo.

"Recientemente, siendo casi el vigésimo aniversario, mucha gente me ha estado pidiendo que toque esta canción en programas de televisión, sigue muy vigente y la gente siempre la menciona. Entonces, voy a convertir esta canción en una película y llevarla al siguiente nivel", reveló.

Cabe recordar que su tema habla sobre un amor adolescente algo problemático, pues la protagonista es una chica popular que no sale con el skater de su escuela porque ambos están en distintas clases sociales en las que se divide el colegio. Incluso, la intérprete confesó en el podcast una reflexión sobre la canción.

Es como una oportunidad perdida en el amor. El chico skater está enamorado de la chica popular y ella es demasiado genial para él, pero dentro de cinco años estará sola alimentando a su bebé y desearía haber seguido su corazón y no haber intentado estar a la altura de las expectativas de la sociedad", declaró la cantante.

Además, Avril Lavigne detalló que la película sobre "Sk8r Boi" aún esta en etapas muy tempranas de producción y que de momento solo es una idea que planea comenzar próximamente, ya que de momento no tiene director o estudio que la produzca, aunque espera que todo esto se solucione pronto para comenzar lo que sería su proyecto más ambicioso.