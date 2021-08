Atala Sarmiento es sincera y cuenta qué parte de su cuerpo la avergonzaba

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora de televisión Atala Sarmiento ha publicado una imagen como pocas veces la habíamos visto, portando un bañador de cuerpo completo durante su estadía en Vilassar de Mar, en España, país donde ahora reside.

Y la sorpresa de sus seguidores no fue pequeña cuando Sarmiento rompió el silencio sobre uno de los complejos que ha tenido a lo largo de su vida y que ahora ha compartido con sus fans.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Fue a través de su cuenta de Instagram que Atala compartió un extenso mensaje en el que explicó que aunque no suele compartir imágenes con pocas prendas, en esta ocasión decidió hacerlo porque ya no existe "vergüenza" al enseñar una parte de su cuerpo.

“No acostumbro a colgar este tipo de fotos”, comenzó. “Pero quiero hablar de algo que me costó tiempo asumir y hoy ya no me avergüenza... las piernas largas que me dio mi madre”, expresó.

Sus piernas, su punto "débil"

Según comentó, en anteriores ocasiones tuvo problemas para aceptar el largo y el tono de sus piernas, al creerlas demasiado pálidas: “Desde niña han sido así y, sobre todo, ¡blancas! No hay manera de broncearlas, así que he aprendido a aceptarlas y quererlas así de pálidas”, continuó.

“Son mis columnas, las que me sostienen con la dureza y el color del mármol”, concluyó en el mensaje que ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes también compartieron algunas experiencias por ella.

Rafael Sarmiento bromea con su tono de piel

Por su parte, Rafa Sarmiento, hermano de Atala y esposo de la también conductora de televisión Jimena Pérez “La Choco”, compartió con su familiar el no poder tener un bronceado como le gustaría, aunque también destacó que la conductora es una “mujer fantástica”.

“Esa piel blanca hipersensible heredada de ambos. I feel you (te entiendo). Lindo color bronceado fiusca color jubilado de Wisconsin que siempre agarramos. Es lo que es, hay lo que hay. Eres un ser hermoso y una mujer fantástica”, escribió Rafa Sarmiento en la caja de comentarios.

También la periodista puertorriqueña Ana Belaval decidió compartir su experiencia con la exconductora de Ventaneando: “Te entiendo. Soy igual de blanca y crecí en Puerto Rico, donde me gritaban: ‘¡Nena, el Sol es gratis!’ Intenté ‘broncearme’ en los 80 y 90, y no te cuento las quemaduras horribles”, comentó.

Posteriormente, Ana recordó que mientras trabajó en Univisión, la producción le mandaba a utilizar cremas de bronceado porque “era muy blanca” para ser latina. Situación que nunca obtuvo el efecto deseado, ya que la conductora siempre terminaba luciendo amarilla, según describió en la publicación de Sarmiento.



Sarmiento cuenta con el apoyo de sus seguidores

Por otra parte, las y los fanáticos de Sarmiento aplaudieron su decisión de compartir la fotografía y sincerarse sobre estos temas: “Siempre hermosa”, "¿Qué tienen que sean blancas?", "parecen de porcelana”, “Te ves preciosa Atala”, “Estás espectacular” y "No hay palabras para describir tanta belleza en una mujer sumamente hermosa y elegante como sexy”, escribieron algunos usuarios.

Atala ¿Regresará a Ventaneando?

Hace unas semanas la conductora también rompió el silencio sobre su trabajo en TV Azteca y aclaró si hay, o no, la posibilidad de verla próximamente en el programa que conduce Pati Chapoy y donde formó parte hasta hace un par de años.

A través de una dinámica de Instagram, Sarmiento escribió que “¡Uy! Le guardo un gran cariño a mi etapa en ‘Ventaneando’. Aprendí muchísimo, crecí un montón, me divertí y también, por qué no reconocerlo, lo sufría a veces”, luego de que sus seguidores la cuestionaron al respecto.

Sin embargo, después descartó la posibilidad: “Pero por mi parte no volvería, tampoco creo que no me invitarían a volver; mejor se queda ahí, en mi baúl de recuerdos bajo llave”.

Además, Atala compartió que no tiene ningún interés en regresar a “los programas de chismes”, pues se encuentra disfrutando de la vida en España junto a su familia: “Seré muy honesta. La fama puede ser muy agobiante para algunos. Nunca me ha gustado lo de ‘Celebrity’ y no lo extraño nada”.