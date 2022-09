Así se robó Lucerito Mijares el show de sus padres

MÉXICO.- Lucero y Manuel Mijares se encuentran dando su gira “Hasta que se nos hizo”, donde los fans han podido disfrutar de sus más grandes éxitos.

El domingo dieron un concierto en el Auditorio Nacional, pero la que captó más miradas y aplausos fue la hija de los famosos, Lucero Mijares. No solo lució un atuendo que fue elogiado en redes sociales, sino que cantó y bailó con mucha gracia y energía, demostrando una vez el gran talento que heredó de su familia.

La joven de 17 años ya había estado activa anteriormente en los escenarios por un tiempo, pero dejó de verse debido a que se encuentra formándose musicalmente y también continúa sus estudios de preparatoria en el extranjero.

Por ello, su presencia en el tour de sus padres causó la euforia de los presentes, pues Lucero Mijares fue la invitada sorpresa. Su interpretación del tema “This will be” logró que todos vivieran uno de los momentos más emocionantes del show.

Su madre dedicó este mensaje a Lucero, orgullosa de la forma en que se desenvolvió en el escenario:

Una de nuestras enormes alegrías, el máximo orgullo es ver a mi nena, a nuestra hermosa @luceromijaresoficial adueñarse del escenario del Auditorio Nacional y ver cómo lo disfruta, es la MÁS. Me dejó con la boca abierta y el ojo cuadrado! No me alcanzan las palabras. GRACIAS infinitas por sus aplausos y cariño para ella!"