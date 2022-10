Así se expresó la exsuegra de Shakira sobre Clara Chía

ESPAÑA.- Montserrat Bernabéu, madre del futbolista Gerard Piqué, se expresó respecto a Clara Chía Martí, la nueva pareja de su hijo de manera positiva, describiéndola como una mujer "educada" y "cariñosa", según revelaron medios españoles.

Además, la prensa española aseguró que la exsuegra de Shakira habría hablado con la intérprete colombiana para hacerle saber que su hijo se encuentra al lado de una buena mujer.

A pesar de que ya están por cumplirse cinco meses desde la separación de Shakira y Piqué, luego de casi 12 años juntos, hasta el día de hoy la expareja sigue dentro del foco de atención.



Para Shakira, la ruptura con el padre de sus hijos no ha sido nada sencilla, como reveló a "Elle", en una entrevista en la que confió que se encontraba en uno de los momentos más difíciles de su vida, pues desde conoció al futbolista durante la Copa Mundial de Futbol de 2010, celebrada en Sudáfrica, se mostró más contenta que nunca, ya que fue a lado del defensor del Barça con quien construyó una familia, uno de sus más grandes sueños.

Precisamente su sentido familiar ha impedido que Shakira se distancie de la familia de Piqué, es decir de Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, madre y padre del futbolista, con quienes ha entablado una muy buena relación desde que el atleta español presentó a Shakira hace más de una década.



En esa época, la madre de Piqué concedió una entrevista a un medio español e indicó que Shakira le parecía "una persona fascinante", debido a que era "una mujer sencilla y de grandes valores".



Además, a lo largo de los años, los lazos entre nuera y suegra se acentuaron, pues en 2015, cuando Shakira se cortó su característica melena, confió que lo hizo motivada por Montserrat, quien le expresó que debía cortarse el cabello, pues le lucía muy maltratado.

Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: ‘Ay, ¿Por qué no te cortas el pelo? Que lo tienes muy maltratado’. El peor error de mi vida. No vuelvo a seguir tus consejos estéticos, suegra", bromeó la colombiana en aquel momento.