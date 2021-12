Así reaccionó Tom Holland a la pelea en México por boletos para 'Spider-Man: No way home'

ESTADOS UNIDOS.- La esperada Spider-Man: No way home llega a los cines este miércoles 15 de diciembre y la expectativa de los fans es descomunal como dejan ver las cifras récord de venta anticipada. La tercera entrega de la franquicia en la que Tom Holland trae a la vida a Peter Parker podría ser el estreno más taquillero de los últimos años.

La cinta podría tener una gran sorpresa y todos los fans quieren ser los primeros en enterarse por lo que la venta de boletos para ver Spider-Man: No Way Home ha desatado no solo ventas masivas de boletos, sino hasta peleas que han llegado a los golpes. En Estados Unidos se vendieron más de tres millones de entradas en 24 horas y en México hubo algunos altercados en la taquilla de un cine después de que colapsara la venta por internet.

El video de la pelea se hizo viral en redes sociales y llegó a verlo el mismo Tom Holland quien reaccionó un poco decepcionado. "¡Ya vivimos en un momento lo bastante loco como para pelearnos así", dijo el actor a EFE ante el estreno que está llenando las salas luego del vacío provocado por la pandemia.

A la espera de tres Spidermans

Desde hace meses, se rumora que la cinta podría reunir a los tres actores que han interpretado al superhéroe, Andrew Garfield, Tobey Maguire y el actual Tom Holand. Esta teoría se hace cada vez más sólida, ya que en la cinta aparecerán distintas dimensiones y veremos a algunos de los villanos de las pasadas películas, como el Duende Verde de Willem Dafoe y el doctor Octopus de Alfred Molina.

Así mismo, hace unas semanas la revista Empire desató los rumores con su edición especial de la ueva película. “Antiguas amenazas. Nuevos trajes. Sin reglas. ¡La locura del multiverso de Marvel comienza!”, se lee en la portada principal de la publicación. Esta está hecha a modo de ilustración, llena de pistas sobre los nuevos villanos y tiene como figura central una serie de máscaras de Spiderman, en referencia quizá a las múltiples versiones del personaje que podrían aparecer en la cinta.