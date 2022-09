Así reaccionó Paquita la de Barrio al recibir un simipeluche: "No sean gachos"

MÉXICO.- Lanzar peluches del Dr. Simi ya se ha vuelto una tradición en los conciertos que se llevan a cabo en México. Aunque al principio solo eran ‘obsequiados’ a los artistas extranjeros que visitaban el país, ya muchos cantantes mexicanos han recibido estos muñecos.

Las reacciones de los famosos, ya sean buenas o malas, siempre dan de qué hablar. Rosalía se tomó fotos con sus simipeluches, Rosalía pateó uno, Café Tacvba dijo que odiaba al Dr. Simi, etc.

Pero quien recientemente ha sido aplaudida es Paquita la del Barrio, pues sorprendió con su actitud simpática.

Fue a través de la cuenta de Intagram @caturriz que se publicó el clip, donde se puede ver a la intérprete de “Rata de dos patas” sentada en un sillón sobre el escenario y con un mariachi detrás, mientras toma al muñeco y dice:

Pin… muñequito de a quinto, no sean gachos. Nah, está bonito, está bonito porque yo estaba en un pueblo y salí del hotel, y entonces paso por una farmacia y estaba un chamaco vestido como él; quise tomarle una foto y me valió madre porque pues no lo pude tomar y ahora me regalan este muñeco. Qué poca madre, de veras.