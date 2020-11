Así luce Ferdinando Valencia como Sebastián en ''La Mexicana y El Güero''

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se diera a conocer que Ferdinando Valencia sería el sucesor de Eleazar ’N’, tras su salida de la telenovela ‘La Mexicana y El Güero’, este jueves trascendió que el ojiverde había iniciado ya con las grabaciones.

Muy orgulloso de su papel, Ferdinando recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar una imagen de él interpretando a Sebastián, el personaje al que daba vida Eleazar ’N’.

‘’LES PRESENTO A SEBASTIÁN!! desde foro uno de @televisa en @lamexicanayelgueroof Gracias por todo su apoyo!! @nicandrodiazof #diebastián’’, escribió el famoso en la descripción de la publicación en donde lucía la caracterización.

Durante una entrevista para el programa ‘Hoy’, el actor aseguró sentir mucha presión por el personaje.

“Él dice que se siente contento y tranquilo [el productor], me da gusto, yo me siento contento, tranquilo no. Sé que hay mucha gente que es fanática de Eleazar pero no pretendo actuar lo que Eleazar hacía”, contó.

De igual manera, Ferdinando está consciente y reconoce el hecho de que el público realizará comparaciones entre él y Eleazar.

“Es difícil acceder a una situación de estas pero también siempre he sido una persona de retos, sé que tengo mucha gente atrás que me admira, que me quiere, que me apoya, que está conmigo, y confío en que con voluntad y muchísimo trabajo, las cosas pueden salir adelante”, expresó.

Cabe recordar que Eleazar ’N’ tuvo que quedar fuera de la telenovela debido a que permanecerá 2 meses en el Reclusorio, por lo que Nicandro Díaz, el productor del melodrama, tuvo que hacer castings de último momento para encontrar al actor que tomaría su lugar.