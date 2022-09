Así fueron los inicios de Eduin Caz antes de su gran fama con Grupo Firme

En una entrevista que mantuvo con Gustavo Adolfo Infante, el vocalista de Grupo Firme platico cómo fueron sus inicios de cantante y como batalla para estar donde está ahora.

Eduin Caz actualmente es un cantante de los más reconocidos no solo en México, sino también en toda Latinoamérica y Estados Unidos, el gran impacto que tiene ahora Grupo Firme, lo ha llevado a cruzar fronteras.

Tanto fue su esfuerzo que este año la agrupación se presentó en el festival estadounidense “Coachella”, el cual es uno de los festivales más prestigiosos a nivel mundial.

Pero antes de que sus éxitos como “En tu perra vida”, “Cada quien” y “Ya superame” entre otras, el músico tuvo que esforzarse mucho pues comenzó desde abajo, junto con sus amigos de la escuela comenzaba a tocar en bares y eventos de bajo perfil.

¿Cómo fueron sus inicios?

En una entrevista que mantuvo con Gustavo Adolfo Infante en el programa de “El minuto que cambió mi destino”, Eduin estuvo recordando sus inicios en la música.

Al principio de esta entrevista comenzó platicando como había llegado Tijuana tras haber nacido en Culiacán y pasar sus primeros años de vida allá; “Yo recuerdo que como a los 10 años mi mamá ya estaba juntándose con Eliseo, que es mi padrastro, y lo respeto mucho y lo quiero mucho. De ahí empezó una larga vida en Tijuana, ya no regresé a Culiacán”.

Le reveló al periodista de espectáculos que desde que él era un niño siempre había sido fan de los Tucanes de Tijuana y los Tigres del Norte, además de ser un gran admirador de uno de sus vecinos: “Chuy Palma se hacía llamar, era mi ídolo. Era un cantante local y me regalaba cassettes, posters, tenía todo mi cuarto vestido de él, y no era famoso, pero yo era su fan”.

¿Quién llevó a Grupo Firme al estrellato?

En la misma plática el cantante reveló cómo había conocido a Isa Gutiérrez, quien fue el manager que llegó a Grupo Firme al estrellato: “Recuerdo que iba a haber un baile de la radio que era los miércoles en un lugar ahí en Tijuana que es Las Pulgas, todos los grupos quieren tocar ahí. Un amigo me dice: ‘Me canceló un grupo de Culiacán, no pudo venir, pero hazme el paro, súplelos’. Dije que sí y pedí boletos para regalar a los poquitos fans que tenía, no era famoso”.

“Llegamos, estábamos tocando y de repente me dice Edith, la encargada de la radio: ‘Están Los Buitres ahí, que canten una canción contigo’, dije ‘Claro’ y subieron una canción, y se agarraron una, otra y otra. Estuvo bonito porque él cantaba un pedazo, yo cantaba otro y me sentía realizado. Subieron, cantaron y yo no sabía que Isael era manager de Buitres”.

Pero quizá lo que Eduin jamás se imaginaría es que con esa pequeña colaboración empezaría su gran despegue; “Terminamos y al día siguiente un amigo me habló: ‘Estoy con el mánager de los Buitres, tiene ganas de conocerte’"

“Llegué, estaba en un restaurante tomándose una cerveza, saludé; ya había tenido juntas con otros empresarios y él me dijo: ‘Dinero no hay, pero te voy a enseñar la forma de trabajar diferente; te enseño el negocio y tú sabes lo que capitalizas’. Lo noté más honesto, llegué con él y empezamos a darle”, agregó.

Videos de sus inicios por todas partes

Antes de ser parte de Grupo Firme, Eduin Caz siempre tuvo ese amor por la música y le intentó desde joven, en redes y plataformas se pueden encontrar algunos videos del artista cantando con sus amigos, desde esos entonces ya demostrara su talento.

Te puede interesar: Grupo Firme excluirá uno de sus éxitos en el Zócalo de CDMX