Así fue la experiencia de Elton John al colaborar con Britney Spears tras dejar la tutela.

Ciudad de México.-El día de ayer se estrenó 'Hold Me Closer', el nuevo 'hit' que se ha posicionado en los primeros lugares dentro de las listas musicales.

Elton John compartió al medio The Guardian sobre su experiencia trabajando con Britney Spears tras dejar su tutela legal de su padre por 13 años.

"Tiene mucho miedo porque ha sido traicionada muchas veces. Hemos estado sosteniendo su mano durante todo el proceso, asegurándole que todo iba a estar bien", contó el artista al medio de comunicación.

Britney en búsqueda de su felicidad

De la misma manera, Elton John destacó que Britney en este momento está completamente concentrada en ser feliz y que este tipo de proyectos pueden ayudarle a devolverle la seguridad en sí misma.

Igualmente, el amigo de Diana de Gales se ha declarado fan de la cantante y destacó el papel relevante que ha tenido en la industria discográfica, señalando que ella marcó un antes y un después con su forma de cantar y bailar, por ello, cuando su marido, David Furnish, pensó en ella para hacer esta colaboración no dudó ni un segundo en hacerle la propuesta.

Elton encantado con su colaboración

Asimismo, en el comunicado donde los artistas hablan de este lanzamiento musical, tras 6 años de ausencia de Britney, John expresó:

Estoy absolutamente encantado de haber tenido la oportunidad de trabajar con Britney Spears. Realmente es un ícono, una de las grandes estrellas del pop de todos los tiempos, y suena increíble en este disco. La amo mucho y estoy encantado con lo que hemos creado juntos".

Por su parte, Spears dijo: "Me sentí muy honrada cuando el increíble Sir Elton Jonh me pidió que me uniera a él en una de sus canciones más icónicas. ¡Estamos muy emocionados de que los fanáticos lo escuchen! ¡Gracias, Elton, por recibirme! Estoy tan agradecida de haber tenido la oportunidad de trabajar contigo y tu mente legendaria".