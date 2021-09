Así explico M'Balia a sus hijos que es novia de un hombre trans

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchas han sido las discusiones entre los miembros de OV7 en las últimas semanas, por lo que M'Balia ha decidido incursionar como DJ, al tiempo que vive un torrido romance con Gatto Tinajero, un chico trans que la tiene más que enamorada.

Este ha sido el presunto motivo que ha causado el distanciamiento de la banda, algunos de los miembros señalan que hasta acusaron Lidia Ávila de rechazar la pareja, hecho que ella luego desmintió.

Y es que la diversidad se hizo presente en la vida de la cantante, quien se enamoró, por lo que ahora la pregunta es sobre cómo le dijo a sus hijos sobre su romance.

M'Balia ha demostrado su amor y respeto por su pareja en redes sociales.

Siempre clara con su vida personal

"La verdad es que siempre es de cero a 100, lo mejor que hay que enfrentarte al entorno, en casa nos manejamos siempre en transparencia, verdad y en amor", dijo en una entrevista.

Ante los señalamientos, M'Balia es firme: "En general, la gente me quiere mucho, me tiene mucho respeto así como se los tengo yo y lo agradezco muchísimo. La gente se muestra muy feliz compartiendo un muy buen momento en mi vida".

"Me conozco en el espejo, los míos me conocen, todo siempre ha sido super transparente, todo lo que tienen que saber, quién soy, dónde estoy, qué estoy viviendo y cómo está ocurriendo, lo sabe perfectamente y creo que algo que me ha dejado precisamente esta pandemia ha sido confirmar que mis filtros estaban bien colocados, porque quien estaba cerca de mí es la gente correcta", explicó M'Balia.

M'Balia encontró a la pareja que la apoya en todos su proyectos.

M'Balia muestra su amor en redes

Pero este no es un evento reciente, desde hace años la cantante hizo pública su relación, como el mensaje con el que celebró a su novio:

"Amor muchas felicidades. Que no se acaben las risas y los vivas en plenitud... Las mejores sorpresas están adelante... Master los abrazos y experto en charlas interesantes. Pionero de caminos inexistentes, corazón de oro. Brillante, divertido, determinado, audaz, valiente, consioderado... Sincularísimo! Tu forma de disfrutar la vida, tu capacidad para hacer de cada día una experiencia memorable y tu manera de crecer en todos sentidos son espectaculares. Gracias por bendecir en cada lugar y a tantas peronsa y sobre todo gracias por compartir esta aventura de vida extraordinaria".