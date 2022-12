Así da anillo de compromiso Vicente Fernández Jr. a Mariana González

CIUDAD DE MÉXICO.- Vicente Fernández JR se ha vuelto famoso en la televisión gracias a su talento y al formar parte de la Dinastía Fernanández aunque en más de una ocasión ha sido protagonista de distintas polémicas.

Actualmente el artista mexicana se encuentra en una relación con la guapísima modelo, Mariana González Padilla, que incluso en algunas ocasiones ha sido comparada con la socialité Kim Kardashian.

Fue por medio del programa de Despierta América que Vicente Fernández JR. le dio anillo de compromiso a su novia, con quien mantiene algunos de año relación y quien le robó el corazón desde que la vio.

Fue Mariana que habló para las cámaras y reveló que fue de una manera muy romántica y dio a conocer que en esta ocasión era su cumpleaños, y la llevó a conocer a Francia.

fue muy romantico, el me ha invitado varias veces a viajar pero esta vez era mi cumpleaños, te voy a llevar a un lugar, no me decía y le dije ocupo que me digas para el 'outfit' ya me dijo a Francia me llevo todo” contó Mariana.