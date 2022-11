Vicente Fernández Jr. aclara el motivo por el que le cedió un terreno a su madre

Ciudad de México.- Vicente Fernández Jr. desmintió los rumores de haber sido despojado de sus bienes después de que saliera un documento en donde supuestamente se confirmaba dicha situación.

Anteriormente trascendió la presunta sucesión de un terreno donde el cantante habría pasado a nombre de su madre, como parte de las acciones estipuladas de Chente en su testamento, por lo que Fernández Jr. esclareció el tema en una entrevista con Venga la Alegría.

Es una cosa muy estúpida, la heredera universal es mi madre. Las herencias son incompartidas, son propias y personales. Ya hubo un programa que sacó un documento, y argumentaba ‘lo despojaron, le quitaron’, es una falta de educación, es una falta de profesionalismo, si el mismo documento que presentas tú como periodista dice ‘donación’, es muy diferente la palabra despojo que donación”,

Manifestó al respecto.

El estado de ánimo de Cuquita

Cambiando de tema, el artista se sinceró sobre el estado de ánimo de su mamá a escasas semanas de conmemorarse un año del deceso de don Vicente Fernández. “Todos estamos tratando de vivir, de aprender a vivir con esto, siempre está en nuestro corazón, en nuestra mente, de toda la familia y de todo su público de mi padre”, declaró.

Por último, el hermano de Alejandro Fernández recalcó que no tiene ninguna diferencia con sus consanguíneos a pesar de que no acudió a recibir a los fans de Chente durante el pasado Día de Muertos.

“No estuve presente por cuestiones de trabajo, no como se ha manipulado en diferentes redes sociales, no hay ningún conflicto con nadie de mi familia. Yo fui el único que estuve ahí al pendiente junto con mi madre, porque estaban ocupados mis hermanos. Estamos unidos, no hay ningún conflicto, ni entre hermanos, ni familiar, ni en ningún momento, ni podría existir”, recalcó.