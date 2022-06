Así celebro su cumpleaños Grettel Valdez

CIUDAD DE MÉXICO.- Grettel Valdez es una de las actrices con mayor trayectoria en la televisión, gracias a su trabajo y transparencia frente a la cámara se ha ganado el cariño del público.

Además la artista es una de las figuras más activas en sus redes sociales donde constantemente comparte su vida, incluso la situación de salud que vivió con una verruga que pudo haber mutado a cáncer, pero que se la quitaron inmediatamente.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Grettel dio a conocer su festejo de cumpleaños número 45, que al parecer decidió hacer una pequeña reunión acompañada de sus seres queridos.

La artista dio a conocer algunas imágenes de la lujosa cena que se le organizo, algunas de las estrellas invitadas estuvieron La Hofmann, Claudia Álvarez y Geraldine Bazán que se dedicaron apapachar a la festejada.

Gracias @lahofmannn y a tus cómplices @happyworldmexico por dar inicio a los festejos! Tan espectacular .Sin dudas todos ustedes saben lo que significa para mi celebrar cada año y darme cuenta de lo bendecida y afortunada que soy por tenerlos en mi vida, son muchos años juntos disfrutando de la vida ¡los amoooooo! Vamos por risas y puro amor¡Y así arrancan los festejos! Por que mi cumpleaños es el 7 de julio y se festeja todo el mes jalan? “escribió la actriz.

Grettel aprovechó para hacer un mensaje de agradecimiento por el prefestejo de su cumpleaños, debido a que es un día muy especial y se ha sentido muy afortunada de estar rodeada de tantas personas que la quieren.

En la publicación sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y felicitaciones: “con todo nuestro cariño para ti”, “te amo te mereces puro amor mamacita”, “felicidades te quiero”, “eres la más hermosa”, son algunos de los que se pueden leer.

Grettel Valdez quiere volver a casarse

Fue por medio de una charla con sus fanáticos que la actriz no descartó volver a llegar al altar, porque a pesar de sus decepciones amorosas, aun cree en las relaciones sentimentales.

“¡Claro que me voy a volver a casar!, ¡por supuesto!, yo soy pro amor, me encanta porque… ¿quién me dijo?, una amiga, me habla y me dice ‘¡no manches!, ahora sí ya no te vuelvas a casar’, le digo ‘¿por qué me limitas?, por supuesto que sí, yo creo en el amor y por supuesto que si sucede, pasa, y estoy con una persona que es increíble, me llena de amor y me pide casarme, por supuesto que me voy a casar, a parte me veo muy bonita vestida de novia” dijo la actriz.