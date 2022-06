Grettel Valdez le contesta a sus “haters”

CIUDAD DE MÉXICO.- Grettel Valdez es una de las actrices con más renombre en la televisión, se ha ganado el cariño del público a través de su trabajo, belleza y carisma.

Hace un par de semanas que la actriz habría confirmado su divorcio con Leo Clerc, con quien se habría casado en 2018, pero fue ella misma que frente a la cámara reveló que estaba nuevamente soltera.

Por supuesto la artista no se salvó de señalamientos y críticas y hace unas horas por medio de una dinámica de preguntas y respuestas recibió un fuerte comentario por parte de una de las usuarias.

Una de las personas le cuestionó que porqué habría “ocultado” su divorcio, además le aseguró que seguramente esto estaba sucediendo porque habría cometido un error en dejar ir a su pareja.

Por personas como tú, me gustaría abrazarlas, porque les hace falta tanto amor, una yo no oculto nada, que llegaste tarde al chisme y eres bien mitotera, lo siento en el alma” dijo la actriz.

Además Grettel dejó en claro que lo que sucedió no lo considera un error, si no todo un aprendizaje, y que no ha intentado ocultar nada, pero al final se trata de su vida personal y ha preferido mantenerlo en privad.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y apoyo a la artista, quien hasta se habría descrito como una “divorciada feliz” ante todo el proceso que le tocó vivir.

Grettel Valdez desea volver a casarse

La actriz no ha descartado volverse a enamorar e incluso a contraer matrimonio, a pesar de su ruptura con Leo Clerc, y es que asegura que desde su separación no le faltan pretendientes.

“¡Claro que me voy a volver a casar!, ¡por supuesto!, yo soy pro amor, me encanta porque… ¿quién me dijo?, una amiga, me habla y me dice ‘¡no manches!, ahora sí ya no te vuelvas a casar’, le digo ‘¿por qué me limitas?, por supuesto que sí, yo creo en el amor y por supuesto que si sucede, pasa, y estoy con una persona que es increíble, me llena de amor y me pide casarme, por supuesto que me voy a casar, a parte me veo muy bonita vestida de novia”, explicó.