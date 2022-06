Así celebró su cumpleaños Bárbara de Regil

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil en los últimos años se ha colocado como una de las ‘influencers’ más populares de México, gracias al creativo contenido en el que se ha enfocado a motivar a sus millones de seguidores.

La actriz se ha convertido en el ejemplo de muchos usuarios en su constancia y disciplina al portar uno de los cuerpos más envidiados del espectáculo, gracias a sus buenos hábitos alimenticios.

El pasado fin de semana la artista realizó una lujosa fiesta para recibir sus 35 años donde estuvo acompañada por sus seres queridos, quienes se encargaron de consentirla y felicitarla.

Bárbara por medio de su cuenta de Instagram compartió algunas grabaciones de lo que sucedió en la celebración, entre ellas, el momento en el que se encontraba abrazada por su esposo, cuando se percató que su mamá estaba llorando de felicidad.

También la artista dio a conocer algunas fotografías donde aparece con el ‘look’ que decidió portar para su cumpleaños, precisamente consistía en un pantalón en color negro acompañado de un top del mimso color y un sin fin de brillos, el mismo ‘outfit’ que utilizó su hija en su cumpleaños.

Puro amor en mi cumpleaños, gracias a todos por sus mensajes” escribió la actriz.

Además Bárbara dedicó algunas palabras de agradecimiento a sus invitados a quienes también les envió buenos deseos para que tuvieran salud y cumplieran cada uno de sus sueños.

Por supuesto sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y felicitaciones en la publicación: “eres lo máximo”, “muchas felicidades”, “lo más bonito para ti siempre”, “feliz cumpleaños a la más hermosa de todas”, “eres la más bonita”, son algunos de los que se pueden leer.

Bárbara de Regil muestra sus estrías de cerca

A través de sus redes sociales Bárbara de Regil dio a conocer una imagen en la que dejó en evidencia su abdomen marcado, pero también las estrías que se le han formado con el tiempo.



"Saben antes me daba una pena que se me vieran ,hice todos los tratamientos y compre todas las cremas para quitarlas … Nunca se fueron , llegaron para quedarse … así q las tapaba con todoooo maquillaje , blusas altas … me daba mucha pena que se vieran . Además cuando se veían me criticaban - q asco tus estrías , deberías taparlas , que feo se ve ETC” se puede leer en la publicación.