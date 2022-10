Así celebro Belinda su propia fiesta de Halloween

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda se ha vuelto una de las artistas más populares y queridas por parte del público mexicano, que se ha encargado de apoyar su carrera desde su infancia en cada una de sus telenovelas infantiles.

Sin embargo la intérprete de “Bella Traición” ha estado involucrada constantemente en polémicas sobre todo desde su ruptura con Christian Nodal, aunque en los últimos meses se le ha visto feliz en sus proyectos profesionales.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram compartió una serie de videos en los que mostró un poco de cómo fue su fiesta de ‘Halloween’ a lado de sus seres queridos.

Desde hace un par de años que la “ojiverde” ha dejado en claro lo mucho que le gusta esta fecha y en esta ocasión no fue la excepción debido a que sorprendió con su disfraz al aparecer totalmente pelona.

No no no mi video favorito de la vida!” se puede leer en la publicación.