Así celebran 1 año de novios Lele Pons y Guaynaa

ESTADOS UNIDOS.- Actualmente Lele Pons y Guaynaa forman una de las parejas del momento, hasta ahora han ido compartiendo poco a poco su relación en sus redes sociales, donde han llamado la atención de los usuarios por lo enamorados que lucen.

Ambos artistas han manejado su noviazgo de manera pública e incluso han mostrado una parte de su historia, a pesar de las polémicas o críticas en las que pueden llegar a estar envueltos ambos se han elegido todos los días.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Lele Pons publicó un emotivo video a lado del cantante, en el que aparecen distintas escenas de los momentos que ha compartido en los últimos meses, en una de ellas se les puede ver juntos en juegos mecánicos, haciendo ejercició y hasta en el aeropuerto.

La pareja se encuentra celebrando su primer año de novios, en el que según a lo que muestran en la grabación, han pasado inolvidables momentos juntos, esto le has permitido hacer de su noviazgo cada vez más sólido.

Lele le dedicó un emotivo mensaje a Guaynaa, a quien le agradeció por brindarle el mejor año de su vida, además de hacerle llegar el gran amor que ha sentido en su primer año de novios.

Happy 1 year Anniversary te amo bebe!! Thank you for the best year of my life! To many more years” se puede leer en la publicación.

En dicho video también el artista se dejó ver como pocas veces, sumamente cariñoso con su novia a quien constantemente la está abrazando y dándole besos, como muestra del amor que le tiene.

Sus fanáticos hicieron llegar sus buenos deseos y muestras de cariño: “que sean muchos más”, “los amo”, “feliz aniversario”, “ellos son la pareja de famosos más reales que he visto”, “que lindos se ven, felicidades” son algunos de los comentarios que se pueden leer”.

¿Lele Pons llegó a ser tóxica en su relación?

La también influencer hace unos meses fue una de las invitadas para el podcast Chente Ydrach, donde habló un poco más de la historia de amor que comparte con el artista, pero en más de una ocasión la han criticado por haber actuado como una persona tóxica.

Lele reveló que cuando Guaynaa comenzaba a salir con el, ella no quería nada serio con él, ni con nadie más es por eso que comenzó a tratarlo “mal”, porque supuestamente no era su tipo de hombre.

"Yo le dije: ‘ven acá, vamos a bailar juntos’. Entonces se empezó a enamorar (..) yo estaba en una fase donde no quería a nadie, entonces estaba como ‘ay no, no, no eres mi tipo’ ¿sabes? Entonces llegó el punto que era marzo y él me dijo: ‘Yo te amo’, y yo dije: ‘Oh, thank you’”, reveló la cantante