Arturo Peniche responde a críticas sobre su peso

CIUDAD DE MÉXICO. – Arturo Peniche, actor y cantante mexicano, ha recibido una gran cantidad de críticas por su “físico” últimamente, lo que ha ocasionado que los medios de comunicación cuestionen al intérprete sobre su opinión al respecto.



Luego de una crisis matrimonial y una separación, Arturo Peniche confesó sentirse bien, luego de expresar que se encuentra en un buen momento profesional, pues indicó estar trabajando en distintos proyectos.

Sobre los cambios físicos que ha sufrido, el actor comentó que éstos se deben a los estragos de la edad, pero que no dejaba de lado la importancia de cuidar su cuerpo.



¡Viejos los cerros! No bueno, la edad al fin de cuentas te va embarneciendo, te va engordando, es un proceso natural del cuerpo humano, pero hay que estar lo mejor posible”, confesó el actor para los medios mexicanos.

El actor habló sobre su “aumento de peso”



Al respecto de su “aumento de peso” y las críticas constantes que ha recibido, el actor expresó que no le importaban en lo absoluto.



“Me vale *****, pues sí, el que engorda, engorda, y el que baja, baja. Es algo que no me ocupa, ni me preocupa”, expresó el actor sobre los comentarios negativos que ha hecho el público hacia su figura.



Los comentarios los hizo para el programa “Suelta la Sopa”, donde también habló de la polémica donde Brandon Peniche aseguraba que no volvería a trabajar con Thalía, pues expresó que “odiaba” grabar escenas con la artista porque “tenía mal aliento después de comer”, expresó el padre de Arturo.



“A Thalía le gustaba mucho ir a comer a un restaurante de mariscos que está al lado de Televisa, entonces llegaba con un olor terrible a ajo”, concluyó al actor mexicano.