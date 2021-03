“No tengo nada qué reconquistar porque todo está conquistado”: Arturo Peniche sobre reconciliación con su esposa

CIUDAD DE MÉXICO.- Arturo Peniche confesó que sigue tratando de solucionar las diferencias que tiene con su aún esposa Gaby Ortiz, aunque descartó estar “reconquistando” a su mujer, tal como informaron algunos medios de comunicación.

Asegurando que la pandemia cambió su perspectiva de vida, el actor confesó que todavía no ha limado todas las asperezas con la madre de sus hijos.

“Esta separación espero que sea temporal con Gaby, estamos ajustando cosas, ella está en su casa y yo en la mía”, dijo en entrevista para el programa Sale el Sol.

Acto seguido, Peniche defendió su decisión y aclaró: “en este caso la gente va a empezar a decir (cosas), Yo sí amo, amo mucho a mi esposa, simplemente ya no pude ajustarme a ciertas necesidades que ella tiene y ella no se supo ajustar a ciertas necesidades que tengo, y estamos platicando”.

Pero al escuchar la pregunta sobre si estaba reconquistándola, Arturo replicó: “no tengo nada qué reconquistar, porque todo está conquistado, estoy redescubriendo… estamos redescubriendo cosas, estamos haciendo ajustes, es importante que yo haga ajustes en mi vida”.

Fue el pasado mes de octubre cuando Arturo Peniche reveló que se encontraba separado de Gaby Ortiz, aunque desde ese momento descartó divorciarse de ella.

“Voy a estar casado toda la vida. Yo no quiero fracasos en mi vida. A lo mejor ella quisiera divorciarse algún día, pero no creo que se haga. Jamás me voy a divorciar. Pero tomé la decisión de quitarme, yo la tomé”, dijo en aquella ocasión.