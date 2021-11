Ariana Grande recrea el icónico look de Jennifer Garner en "Si tuviera 30"

ESTADOS UNIDOS.- Una de las cantantes que está llegando a la cima del éxito es Ariana Grande, quien actualmente participa como jueza en el reality estadounidense de canto "The Voice", en donde ha destacado por sus increíbles outfits y por su actitud que muchos han considerado como tierna, amable y divertida.

La intérprete de "7 rings" ha vestido un amplio repertorio de marcas prestigiosas como Gucci, Blumarine y durante esta semana optó por un vestido vintage de Versace de la colección primavera/verano 2003.

Y lo que más cautivó a todos fue que recreó el look de una de las películas más icónicas de los 2000, "Si tuviera 30", un film de fantasía y comedia romántica en la que participó Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Judy Greer.

Ariana Grande vistió el minivestido de escote halter con cortes en la cintura y una falda de rayas multicolor, lo que provocó un deja vú en los televidentes que recordaron a la protagonista de "13 Going On 30", en la que Jenna utiliza el vestido para interpretar el baile de "Thriller" en una fiesta.

"Si tuviera 30"

Este vestuario es uno de los más recordados de la cinta, y claramente la cantante estadounidense rindió un homenaje al look de la película, pues más allá de usar el minivestido, también se peinó como la actriz y complementó su apariencia con el maquillaje de ojos de colores a juego. Luciendo totalmente extravagante e increíble, por lo que sus fans no dudaron en expresar su emoción al ver que su artista favorita recreó el look más icónico.

Sin embargo, Ariana Grande no es la primera en usar el vestido Versace desde el estreno de la película, ya que durante el verano Christa B. Allen lució la prenda y recreó la escena del cambio de imagen a través de su cuenta de TikTok, video que se volvió viral a las horas de haberse publicado.

Desde entonces, varias marcas de ropa comenzaron a producir réplicas exactas del vestido por su gran popularidad, incluso hubo quienes usaron este estilo para Halloween y revivir la imagen de la protagonista de "Si tuviera 30".

Aunque varios creen que la intérprete de "thank u, next" le ganó a todos por encontrar el diseño original de Versace y usarlo durante el programa de televisión y usar la silla giratoria como su propia pasarela personal.