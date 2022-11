Ari Boroboy ofrece producir el Mundial del 2026 y le lanzan fuertes críticas

MÉXICO.- El integrante de OV7, Ari Boroboy envió un mensaje al canciller Marcelo Ebrard mediante redes sociales, donde le ofreció al gobierno mexicano apoyarse en su empresa de producción para el Mundial de futbol del 2026.

El canciller publicó una grabación desde la ceremonia de inauguración de la Copa Mundo en Qatar, junto a una frase que dice:

Pensando en la ceremonia que tendremos que hacer en 2026 en la inauguración en México", en un tuit que ya tiene más de dos mil me gusta.

Al verlo, el dueño de BoBo producciones retuiteó el video y escribió un mensaje, en el que se ofrece para llevar a cabo los eventos de la copa del mundo, que se prevé sea en México, Estados Unidos y Canadá.

Canciller, usted no se preocupe por eso, nosotros producimos increíble, mi compañía se llama BoBo Producciones, somos la compañía 100% mexicana más grande en producciones de eventos en vivo. Confíe, nadie mejor que nosotros para producir tan importante evento de México para el mundo", dijo Ari.

El cantante y empresario ha estado detrás de shows como "90s pop tour", de Matute, "2000's pop tour" y el de Lupita D'Alessio, sin embargo en muchas ocasiones estos espectáculos han sido criticados por la calidad de su sonido, la distribución de su escenario en recintos como La arena Ciudad de México y otros detalles técnicos, por lo que los usuarios de redes comenzaron a refutar su argumento.

Ari por favor no mientas. He estado en los últimos espectáculos que han presentado en Monterrey, en diferentes zonas, y el sonido es espantoso, los micrófonos fallan y no se aprovecha el escenario. Hay quienes ven espaldas todo el show. Hay mil quejas", escribió Sergio García.