Ari Borovoy sobre serie de OV7 y contrato con Belinda para los 2000's Pop Tour

Ciudad de México.- El cantante Ari Borovoy sigue hermético en cuanto a la serie biográfica sobre OV7, aunque Mariana Ochoa declaró que no confía que su compañero partícipe en el proyecto.

Durante su más reciente encuentro con la prensa, el artista aclaró que aunque no se niega del todo a ser parte de la trama, por ahora no tiene conocimiento de lo que ha sucedido en ese aspecto.

Sigo sin estar enterado de absolutamente nada de la serie, la última junta que tuve fue con el productor, con Pepe Bastón y me dijo que me iban a buscar, eso fue hace algunos meses, entiendo, lo poco que sé, es que toma mucho tiempo hacer una bioserie, pero como siempre lo he dicho, yo estoy abierto a escuchar”

Explicó al respecto.

¿Contrato con Belinda?

Por otra parte, el también líder de la empresa Bobo Producciones, decidió hacer frente a los rumores que apuntaban a que pagó una cantidad exorbitante para que Belinda forme parte del espectáculo 2000's Pop Tour.

“Siempre tenemos que poner en una balanza, que el poderle pagar a un artista, donde ellos se sientan cómodos y contentos, sea siempre una prioridad, pero también tenemos que cuidar que esto no nos va a llevar a un solo concierto, o sea, que pueda ser un buen negocio, para que también podamos seguir invirtiendo y reinvirtiendo, con Belinda venimos platicando desde hace tiempo”, aclaró.

Sin pago

Finalmente, Borovoy también hizo frente a las declaraciones de Sharis Cid, en las que la artista señaló que la empresa de Ari no quiso pagarle 50 mil pesos para formar parte del show.

“De Sharis me enteré por las redes sociales y no llegué ni siquiera a hacer algún ofrecimiento, lo único que me pareció una lástima es que no se subiera a un escenario con sus compañeros. Lo que sí te puedo asegurar es que nadie fue gratis”, declaró.