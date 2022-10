Mariana Ochoa sí piensa que Ari Borovoy participará en la bioserie de OV7

Ciudad de México.- Ari Borovoy aún no confirma si estará o no en el próximo proyecto de la bioserie de OV7, pero Mariana Ochoa si considera esto sucederá.

Aunque Borovoy adelantó que desea crear una “docu serie” donde más allá de su historia dentro del grupo pop, cuente cómo logró abrirse paso en la industria del entretenimiento como cabeza de la empresa Bobo Producciones, su colega Mariana explicó cómo va la bioserie en la que se espera participen todos los integrantes de OV7.

Todavía no hay fecha, estamos escribiendo los capítulos, llegar a la biblia fue muy complicado, la biblia se llama al libro principal, y lo que pasa es que no es una historia, no es la serie de Alejandra Guzmán o de Pedro Infante, o de… aquí son 7 historias, y ahora entrelazarlas va a ser lo interesante”