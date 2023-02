Apio Quijano responde si es el "rival" de Andrea Legarreta tras compartir "besos" con Erik Rubín

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer Andrea Legarreta y Erik Rubín compartieron un comunicado en su cuenta de Instagram, donde dieron a conocer que se separan tras casi 23 años de matrimonio.

La conductora y el cantante formaban una de las parejas más estables de la farándula mexicana, por lo que esta noticia ha sido de gran impacto para sus colegas y sus seguidores.

A pesar de que Andrea Legarreta rompió en llanto en el programa Hoy cuando habló de la separación, los usuarios en redes sociales han hecho memes de la situación y han revivido el momento en que Erik Rubín y Apio Quijano protagonizaron coqueteos y “besos” en el escenario durante el 90’s Pop Tour.

En su momento, el programa De primera mano cuestionó a Legarreta sobre estos momentos que ponían en duda las orientaciones sexuales de Rubín, sin embargo, ella admitió que todo es parte del show, que en el escenario se hacen muchas cosas para incitar al público, pero que no pasaba nada.

Ahora, ante el anuncio de la separación entre Legarreta y Rubín, el propio Apio Quijano se pronunció al respecto, y se dijo molesto porque la prensa lo cuestionó si él era el tercero en discordia, por los besos que compartió con Erik en el escenario.

A través de sus redes, el cantante negó que tuviera algo que ver con Rubín, a ambos les mandó decir que los respeta y los admira, y que lo que pasó en el escenario con el exintegrante de Timbiriche es sólo show.

"Me cansa mucho que me metan en chismes y cosas, me da flojera el tema, no tengo que ver con Erik y Andrea, más que los respeto, los admiro, los quiero bien y punto; lo que suceda en el escenario con Erik es una cuestión puramente actuación y ya", dijo.