Federica Quijano responde chismes entre Apio y Erik tras rompimiento con Andrea Legarreta

Ciudad de México.- Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron al anunciar su rompimiento después de 22 años de matrimonio.

Ya que aún no han revelado los motivos por los que tomaron dicha decisión, los usuarios del internet empezaron a revivir los videos del concierto 90's Pop Tour, y supuestamente existe un coqueteo entre Erik y Apio Quijano.

Con dicho escenario, la hermana de Apio se manifestó y explicó el tipo de relación que tiene Erik y su hermano durante una entrevista para Ana María Alvarado en su programa ‘El precio de la fama’.

Sorprende noticia

La también cantante se mostró asombrada cuando se enteró de la noticia de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín. “Que bárbaro, después de tantos años. Eran mi pareja ejemplar, ¿pero ahora?”, dijo Federica.

Al respecto de los videos virales de su hermano con Rubín, en los que lucen muy cercanos y en ocasiones parece que se van a dar un beso en la boca, la artista comentó:

“Obvio no, si yo me abrazo con Chacho Gaytán así y no quiere decir que tengamos una relación. Estamos dando un espectáculo y a veces conlleva diferentes cosas”.

Interacción controversial

Finalmente, la integrante de Kabah explicó que sí ha sido muy controversial su interacción dentro del concierto pero que todos sus compañeros saben que es parte del concierto y nada más.

“Cero que ver, o sea el Apio nada que ver, Erik tampoco. Hay un momento en el show en el que están Erik, Benny y Apio y ha sido muy controversial. Todos somos compañeros de grupo, somos una familia, y nos cuidamos los unos a los otros. Nada que ver”, subrayó.